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Глава компании-производителя: США поставили Украине два первых комплекса NASAMS

Производитель NASAMS Хейес заявил о передаче США на Украину двух первых ЗРК

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Wikimedia Commons

Генеральный директор американской компании Raytheon Technologies, производителя NASAMS, Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC заявил, что Штаты поставили Украине два первых зенитно-ракетных комплекса.

По словам Хейеса, развертывание комплексов NASAMS уже идет на Украине.

«Мы передали два [комплекса] правительству [США. — «Газета.Ru»] пару недель назад. Уже сегодня идет их развертывание на Украине», — поделился гендиректор компании-производителя.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украина в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS. По его словам, украинские власти внедряют систему Североатлантического альянса, чтобы обеспечить учет и логистику.

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