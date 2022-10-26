Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Речь Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать... 14:43
Комик Верещагин вызвал на бой блогера Сашу Стоуна 14:43
В Тюменской области полицейского арестовали за убийство... 14:42
В Ульяновской области ребенок заперся в квартире 14:42
Хью Джекман вспомнил, как Райан Рейнольдс три года уговаривал его... 14:39
«Тинькофф» приостановил валютные SWIFT-переводы в Грузию и три... 14:37
Губернатор Ивановской области поручил наказать виновных, устроивших... 14:34
В Калининградской области водитель мусоровоза задавил своего... 14:34
Отец Нюши заявил, что певица «может загубить свою карьеру» 14:30
Россиян предупредили о мошенниках, звонящих с иностранных... 14:27

Экс-президент Молдавии Додон: власти могут ввести в страну войска НАТО в любой момент

Экс-президент Молдавии Додон допустил, что власти могут ввести войска НАТО в страну

close
100%
Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший лидер Молдавии Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости, что нынешние власти страны могут ввести в нее войска НАТО в любой момент, воспользовавшись помощью конституционного суда.

«В 2016–2017 году Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли», — сказал он, указав на то, что в документе прописана возможность допущения интервенции «каких-то сил» в целях решения проблем безопасности.

Как отметил Додон, при соответствующем решении властей государства, они столкнутся с недовольством населения и «власти останутся считанные часы», когда оно будет дополнено вторжением иностранных войск.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что страна будет соблюдать закрепленный в ее конституции нейтралитет, но одновременно будет развивать сотрудничество с НАТО.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+