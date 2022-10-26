Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Речь Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать... 14:43
Комик Верещагин вызвал на бой блогера Сашу Стоуна 14:43
В Тюменской области полицейского арестовали за убийство... 14:42
В Ульяновской области ребенок заперся в квартире 14:42
Хью Джекман вспомнил, как Райан Рейнольдс три года уговаривал его... 14:39
«Тинькофф» приостановил валютные SWIFT-переводы в Грузию и три... 14:37
Губернатор Ивановской области поручил наказать виновных, устроивших... 14:34
В Калининградской области водитель мусоровоза задавил своего... 14:34
Отец Нюши заявил, что певица «может загубить свою карьеру» 14:30
Россиян предупредили о мошенниках, звонящих с иностранных... 14:27

«Ростех»: в ВМФ РФ начались серийные поставки комплексов ПВО «Панцирь-МЕ»

close
100%
Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил о начале серийных поставок зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-МЕ» для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Его слова приводит РИА Новости.

«В настоящее время ведутся серийные поставки комплексов «Панцирь-МЕ» на корабли российского ВМФ», — поделился Оздоев.

Он добавил, что в Черном море завершаются испытания малого ракетного корабля, вооруженного морским «Панцирем». Такой корабль, имеющий на вооружении данный комплекс ПВО, принят в состав Балтийского флота.

Ранее сообщалось, что Арктика может стать следующим регионом активного противостояния России и США. Вашингтон стремится «вернуть господство» в Арктике, Россия тем временем планирует создание инфраструктуры в этом регионе. РФ делает это для обеспечения безопасности собственных рубежей и интересов.

США опасаются, что Россия задействует в этом регионе супероружие.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+