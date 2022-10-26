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РИА Новости: очевидец рассказал о наказаниях военнопленных ВСУ за жалобы Красному Кресту

Военнослужащий из ДНР Егильницкий: бойцы ВСУ наказывали пленных за жалобы Красному Кресту

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Marko Djurica/Reuters

Вернувшийся из украинского плена военнослужащий Донецкой народной республики Владислав Егильницкий рассказал РИА Новости, что руководство украинской колонии для военнопленных «Запад-1» запрещало пленным жаловаться на условия содержания в ходе проверок из Международного комитета Красного Креста и ООН.

«Как-то раз один наш парень в личном общении пожаловался Красному Кресту, а они потом узнали, что кто-то пожаловался на то, что мы перерабатываем, и нас заставили 500 раз приседать», — сказал Егильницкий.

Отмечается, что пленных наказывали возле специальной стены, которая находится вне угла обзора камер.

Ранее Егильницкий заявил в беседе с РИА Новости, что Служба безопасности Украины создала специальный опросник для военнопленных, в котором задаются вопросы про русский мир и принадлежность Крыма.

По его словам, такой опросник включает и вопросы личного характера. К примеру, пленных спрашивают об их отношении к Украине, а также о том, как их родственники относятся к этой стране.

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