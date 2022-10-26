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РИА Новости: экс-пленный из ДНР заявил о восторге надзирателя от взрыва на Крымском мосту

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AP

Вернувшийся из украинского плена военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Шалыгин заявил, что его бывший надзиратель восторгался терактом на Крымском мосту и не сомневался в причастности Украины к нему. Об этом сообщает РИА Новости.

«У него аж руки тряслись, он когда держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлеб рассказывает», — сказал он.

Шалыгин отметил, что надзиратель показывал видео заключенным и думал, что по Крымскому мосту был нанесен ракетный удар.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из украинского плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий рассказал РИА Новости, как руководство украинской колонии для военнопленных «Запад-1» запрещало пленным жаловаться на условия содержания в ходе проверок из Международного комитета Красного Креста и ООН.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не пострадала.

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