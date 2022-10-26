Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибров 152 и 155 мм

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале об обстреле Донецка из тяжелой артиллерии.

Сообщается, что в ночь на среду, 26 октября, Вооруженные силы Украины выпустили по городу восемь снарядов калибром 152 и 155 мм. Удары пришлись на разные районы Донецка.

Пять снарядов калибра 152 мм выпущены по Киевскому и Куйбышевскому районам. Еще три снаряда натовского калибра 155 мм упали в Петровском районе.

Информация о погибших и раненых не сообщается.

Ранее сообщалось об ударах по Донецку из реактивных систем залпового огня HIMARS. Ракетные удары пришлись на Ворошиловский, Киевский, Кировский районы Донецка. По предварительной информации, одна из ракет попала в здание городской администрации.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о прямом попадании боеприпаса в здание городской администрации.