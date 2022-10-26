Глава Новосибирской области: план по частичной мобилизации будет выполнен до конца недели

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил в эфире программы «Вести Новосибирск», что регион выполнит план по частичной мобилизации до конца недели. Его слова приводит РИА Новости.

«Новосибирская область действует строго в соответствии с ним [с мобилизационным заданием, которое выдает министерство обороны РФ. — «Газета.Ru»]. Никто не ставит задачу перевыполнять его. Исходя из сроков, которые до нас доведены, мы понимаем, что сможем выполнить поставленную задачу до конца этой недели», — сказал Травников.

Он уточнил, что частичная мобилизация завершится только с изданием соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным. В военкоматах области продолжается работа по приему добровольцев.

Ранее губернатор Новосибирской области заявлял о выполнении первого этапа частичной мобилизации. 27 сентября военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев сообщил, что из области призваны более 2 тыс. человек.