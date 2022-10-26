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Резников: Киев рано или поздно получит западные танки и истребители

Министр обороны Резников: Украина получит танки и истребители после решения Вашингтона

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РИА «Новости»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил Politico, что Киев получит танки и истребители западного производства после принятия в будущем такого решения Вашингтона.

«Я вполне оптимистично настроен относительно того, что в дальнейшем танки Abrams будут возможны, и я уверен, что истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, тоже будут возможны», — заявил глава военного ведомства в разговоре с журналистами.

Резников напомнил, что ранее Штаты называли незаконными и нецелесообразными по политическим причинам поставки на Украину переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, но сейчас они поставляются.
Власти Великобритании, ФРГ и Франции, полагает представитель Киева, и в вопросе поставок танков западного производства на Украину «будут ждать политического решения Соединенных Штатов».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад под руководством США продолжает вести гибридную войну в отношении Российской Федерации и, пытаясь полностью разрушить страну, наращивает поставки вооружения на Украину.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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