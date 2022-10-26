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Очевидец Егильницкий сообщил, что в Днепропетровске ВСУ издевались над пленными

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Военнослужащий из Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Егильницкий, которому удалось вернуться из украинского плена, заявил, что ВСУ издевались над военнопленными в лагере в Днепропетровске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень жестко [украинские военные] издевались… Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу, или, например, часа четыре петь гимн», — подчеркнул очевидец.

По словам Егильницкого, в данном лагере именно издевались и унижали.

Как добавил вернувшийся из плена, его держали в первом лагере для военнопленных «Запад-1», в других украинских регионах попавших в плен военных РФ удерживают в СИЗО или иных местах заключения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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