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ТАСС: стелс-корвет «Резкий» могут передать Тихоокеанскому флоту в декабре

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Минобороны РФ

Многоцелевой корвет «Резкий» проекта 20380, построенный по стелс-технологии на Амурском судостроительном заводе, могут передать Тихоокеанскому флоту в декабре 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Передача корабля несколько раз переносилась, последний раз передача намечалась на вторую половину октября 2022 года. При этом на ходовые испытания «Резкий» вышел в апреле 2022 года.

Корвет был заложен на Амурском судостроительном заводе 1 июля 2016 года, а 1 июля 2021 года спущен на воду. Он вооружен противокорабельным ракетным комплексом «Уран», зенитным ракетным комплексом «Редут», пусковыми установками для торпед и противоторпед, радиолокационными комплексами, системой радиоэлектронного подавления, а также артиллерийскими и зенитными пушками.

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2022 году пополнится корветом «Резкий», двумя тральщиками и тремя подводными лодками.

В их числе третья по счету подводная лодка проекта 636.3 «Магадан», атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и атомная подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск».

Кроме того, в состав флота будут переданы два морских тральщика «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит».

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