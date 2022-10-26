Стремоусов заявил, что Херсонскую область никто не планирует сдавать

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что никто не намерен сдавать регион и военные РФ не станут уходить. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Хочу успокоить всех, кто переживает, что Херсонскую область сдадут, что Россия отступит. Мы еще раз напоминаем, что Россия своих не бросает...», — пояснил Стремоусов.

По словам замглавы губернатора региона, «Россия сегодня — это Херсонская область».

Также он подчеркнул, что все попытки Вооруженных сил Украины наступить на регион ни к чему не приведут и атаки будут отражены.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Стремоусов информировал, что у ВСУ нет шансов продавить линию обороны в Херсонской области.