Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Телескоп Hubble сфотографировал туманность в виде замочной... 13:41
Сет Роген анонсировал сиквел «Полного расколбаса» 13:39
Uma2rman и космонавт Корсаков представят снятый в невесомости... 13:38
Пушилин назвал Марьинское направление одним из сложнейших 13:37
В Минэнерго Австрии предрекли ЕС критическую ситуацию из-за... 13:37
Лукашенко рассказал, что одевается «исключительно» в одежду... 13:34
Тарасова призвала прекратить «уродовать судьбу» фигуристки... 13:34
Генетик Крутовский: новые аргументы в пользу искусственности... 13:33
Захарова обвинила Собчак в лицемерии из-за израильского паспорта 13:32
Двухлетняя девочка вымыла ноутбук отца, услышав, что в нем много... 13:31

Iltalehti: законопроект о членстве Финляндии в НАТО допускает размещение ядерного оружия

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Законопроект о членстве Финляндии в НАТО, подготовленный правительством республики, допускает размещение ядерного оружия на ее территории. Об этом пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности страны.

Уточняется, что документ о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс уже почти готов и будет представлен для рассмотрения в течение двух недель.

По информации издания, законопроект также не запрещает размещение военных баз и военного контингента НАТО на территории страны.

Подготовкой документа занимаются МИД, МВД и Минобороны, а также канцелярия президента.

По словам одного из источников газеты, ядерное оружие в Финляндии может быть размещено, например, на истребителях F-35, которые Хельсинки заказал в количестве 64 самолетов.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Государственное собрание (однопалатный парламент) страны должно ратифицировать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО до конца декабря.

25 октября в Анкаре состоялись переговоры делегаций минюста Турции и Финляндии в рамках процесса членства в НАТО.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+