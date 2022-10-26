Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Телескоп Hubble сфотографировал туманность в виде замочной... 13:41
Сет Роген анонсировал сиквел «Полного расколбаса» 13:39
Uma2rman и космонавт Корсаков представят снятый в невесомости... 13:38
Пушилин назвал Марьинское направление одним из сложнейших 13:37
В Минэнерго Австрии предрекли ЕС критическую ситуацию из-за... 13:37
Лукашенко рассказал, что одевается «исключительно» в одежду... 13:34
Тарасова призвала прекратить «уродовать судьбу» фигуристки... 13:34
Генетик Крутовский: новые аргументы в пользу искусственности... 13:33
Захарова обвинила Собчак в лицемерии из-за израильского паспорта 13:32
Двухлетняя девочка вымыла ноутбук отца, услышав, что в нем много... 13:31

В военкомате Свердловской области сообщили о гибели 5 мобилизованных в ходе спецоперации

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В зоне проведения специальной военной операции погибли пятеро жителей Свердловской области, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на данные военного комиссариата российского региона.

В военкомате назвали имена погибших: Александр Музипов из поселка Ребристый, Андрей Чекасин из Нейво-Рудянки, Олег Комин из Цементного, Олег Хайдаров, Алексей Горбунов из Невьянска.

Отмечается, что тела россиян привезли в Свердловскую область в ночь на 25 октября.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной операции погиб отец четверых детей из Свердловской области, которого призвали в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

Впоследствии глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация прежде всего необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов. Шойгу также заявил, что мобилизация не коснется студентов вузов и военнослужащих-срочников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Мобилизация в России
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+