В военкомате Свердловской области сообщили о гибели 5 мобилизованных в ходе спецоперации

В зоне проведения специальной военной операции погибли пятеро жителей Свердловской области, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на данные военного комиссариата российского региона.

В военкомате назвали имена погибших: Александр Музипов из поселка Ребристый, Андрей Чекасин из Нейво-Рудянки, Олег Комин из Цементного, Олег Хайдаров, Алексей Горбунов из Невьянска.

Отмечается, что тела россиян привезли в Свердловскую область в ночь на 25 октября.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной операции погиб отец четверых детей из Свердловской области, которого призвали в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

Впоследствии глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация прежде всего необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов. Шойгу также заявил, что мобилизация не коснется студентов вузов и военнослужащих-срочников.