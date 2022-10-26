В Минобороны РФ сообщили о пяти атаках украинских наемников на Купянском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ и рота иностранных наемников в количестве 500 человек предприняли пять последовательных атак позиций российских войск в направлении населенного пункта Куземовка.

В военном ведомстве отметили, что все атаки были отражены, а противник отброшен на исходные позиции огнем артиллерии, армейской и штурмовой авиации ,а также тяжелых огнеметных систем. В результате боевых действий было уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять бронемашин и 10 пикапов, принадлежащих ВСУ.

Кроме того, на Красно-Лиманском направлении российские военные уничтожили более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять БМП, бронетранспортер и пять пикапов украинской армии.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковали позиции российских военнослужащих в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское в Херсонской области.