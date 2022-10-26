МО РФ: уничтожены узел связи ВСУ под Харьковом и нефтехранилище в Днепропетровске

Министерство обороны России сообщает, что российские войска уничтожили узел связи украинских подразделений в районе населенного пункта Приколотое Харьковской области, а также нефтехранилище в Днепропетровске, с которого производилось снабжение дизельным топливом Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были ликвидированы два пункта управления ВСУ в Артемовске в ДНР и Константиновке Запорожской области. Также были поражены 59 артиллерийских подразделений, украинские военные и военная техника в 177-ми районах.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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