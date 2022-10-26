Стремоусов: ВСУ используют местных жителей для корректировок ударов по мирному населению

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные используют местных жителей для корректировок ударов по мирным гражданам в Херсоне. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно пользуются подобной практикой, когда местные жители оказываются задействованы в целях корректировки по мирному населению.

Других подробностей Стремоусов по действиям украинской стороны больше не привел.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Стремоусов высказался о жителях подконтрольных РФ территорий, ожидающих прихода ВСУ.