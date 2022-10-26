Шойгу обсудил с министрами обороны Индии и Китая возможное применение «грязной бомбы»

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с коллегами из Индии и Китая Раджнатхом Сингхом и Вэйем Фэнхэ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Уточняется, что Шойгу выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Разговор Шойгу с главой индийского Минобороны проходил по телефону, а с китайским коллегой переговоры велись по видео-конференц-связи.

24 октября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия направит генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо в связи с планируемой Украиной провокацией с применением «грязной бомбы».

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов также сообщал, что Министерство обороны России привело в готовность силы и средства на случай применения Вооруженными силами Украины «грязной бомбы».