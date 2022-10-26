В ЛНР сообщили о бое между польскими наемниками и «Правым сектором»*

Помощник главы МВД ЛНР, полковник Виталий Киселев сообщил о перестрелке между польскими наемниками, сражающимися на стороне ВСУ, и бойцами «Правого сектора» (организация запрещена в России) на кременском направлении в Донбассе. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Как передает агентство, Киселев заявил, что наемники отказались идти в наступление в направлении Кременной, чтобы «повлиять» на них на место прибыли бойцы «Правого сектора». После этого, по словам полковника, между военными произошел конфликт, в результате которого польские наемники «утилизировали» своих оппонентов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.