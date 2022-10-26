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Шойгу: под руководством Путина прошла тренировка по нанесению ответного ядерного удара

Президент России Владимир Путин понаблюдал за тренировкой сил стратегического сдерживания и заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Уточняется также, что под руководством Владимира Путина была проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой были произведены практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Как сообщил Сергей Шойгу, под руководством российского главы также состоялась тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Первые в 2022 году учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет состоялись 19 февраля.

По информации Минобороны РФ, они были спланированы для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин встретится с постоянными членами Совета безопасности России в среду, 26 октября.

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