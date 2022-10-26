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Путин проконтролировал тренировку ВС РФ по нанесению ответного ядерного удара

Шойгу сообщил, что Путин руководит тренировкой ВС РФ по реакции на ядерный удар противника

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о проведении под руководством главы государства тренировки по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерную атаку противника, передает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Верховный главнокомандующий Владимир Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания — наземных, морских и авиационных сил сдерживания, в ходе которой были осуществлены пуски баллистических и крылатых ракет.

Пуск был проведен по полигону Кура на Камчатке межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с Плесецка и баллистической ракеты «Синева» — из Баренцева моря.

В тренировке также приняли участие самолеты дальней авиации Ту-95МС, они провели пуски крылатых ракет воздушного базирования.

В Кремле подчеркнули, что все ракеты достигли заданные цели.

Президент наблюдает за маневрами из ситуационного центра.

В феврале Владимир Путин перевел российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Президент подчеркнул, что сделано это на фоне агрессивных высказываний высших должностных лиц стран НАТО в адрес нашего государства.

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