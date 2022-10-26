Путин: нам известно о планах Украины по использованию «грязной бомбы»

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве известно о планах Украины использовать «грязную бомбу». Об этом глава государства сказал на встрече с участниками заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, передает «Интерфакс».

По его словам, сейчас США накачивают Украину тяжелым вооружением, но при этом игнорируют заявления киевских властей о желании заполучить собственное ядерное оружие.

«Известно и о планах использовать для провокаций и так называемую «грязную бомбу», — сказал российский лидер.

23 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которого довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в ответ на информацию о подготовке на Украине «грязной бомбы» продолжит доводить свою точку зрения до общественности, чтобы побудить ее к действиям и воспрепятствовать деятельности Киева.