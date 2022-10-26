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СМИ сообщают о взрывах в Сумской области

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Evgeniy Maloletka/AP

Звуки взрывов были слышны в Сумской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Прямой».

«Сообщают о взрывах в Сумской области», — говорится в сообщении.

Ранее украинское издание «Страна.ua» писало, что днем 26 октября воздушная тревога, по предварительным данным, объявлена по всей Украине. В свою очередь представители местных властей и областных администраций со всех уголков Украины подтвердили, что тревога и оповещение о ней действительно актуальны.

Утром воздушная тревога была объявлена в трех областях на Западной Украине — Тернопольской, Волынской и Ровненской.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом на теракт на Крымском мосту и попытки диверсий на Запорожской и Курской АЭС.

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Операция на Украине
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