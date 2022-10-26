Появилось новое видео пуска ракеты «Синева» из подводного положения

Информационное агентство ТАСС опубликовало новое видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Синева» с подводной лодки «Тула», который был выполнен в рамках тренировки стратегических ядерных сил России. Видео размещено в Telegram-канале агентства.

На кадрах видно движение подводной лодки «Тула», которая погружается в воду. За кадром слышно звук двигателей вертолета, с которого, очевидно, производилась съемка.

Следующий план показывает, как из-под воды входит ракета и через несколько секунд скрывается в облаках. После этого момент пуска показан с другого ракурса.

Где и когда производился пуск не сообщается.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры пуска межконтинентальной ракеты Р-29 «Синева» с борта стратегической подводной лодки Северного флота К-114 «Тула» проекта 667БДРМ «Дельфин».

На видео показана работа экипажа лодки, в том числе команды, которые отдаются во время пуска ракеты.

Тренировкой стратегических ядерных сил России по нанесению массированного ответного ядерного удара руководил президент России Владимир Путин.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в тренировке были также задействованы грунтовые ракетные комплексы «Ярс» и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.