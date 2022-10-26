Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Арнольд Шварценеггер встретился с украинскими победителями... 13:50
Гамова допустила, что у российских волейболистов будет шанс... 13:50
Адвокат Чиков: в России возбуждено первое уголовное дело... 13:48
РИА Новости: Собчак в РФ может грозить проверка из-за гражданства... 13:48
Предприниматель из Башкирии задолжал налоговой службе 1 млрд... 13:48
МЭА: России будет сложно переориентировать поставки газа в Китай 13:44
Телескоп Hubble сфотографировал туманность в виде замочной... 13:41
Сет Роген анонсировал сиквел «Полного расколбаса» 13:39
Uma2rman и космонавт Корсаков представят снятый в невесомости... 13:38
Пушилин назвал Марьинское направление одним из сложнейших 13:37

Экс-генерала СБУ планируют объявить в розыск через Интерпол

close
100%
Edgar Su/Reuters

Бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова могут объявить в международный розыск через Интерпол. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

«Подозрение по статье «мошенничество» открывает возможность объявления экс-генерала в международный розыск через Интерпол», — уточнил Геращенко, поясняя, что инкриминируемая Наумову ранее статья о госизмене не позволяет объявить его в международный розыск.

По данным следствия, экс-генерал мошенническим путем завладел 3,2 млн грн (около 86,7 тыс. долларов). Согласно информации госбюро расследований Украины, в 2019 году он возглавлял одно из госпредприятий страны и при этом решил пойти работать в СБУ.

«Вместо того, чтобы уволиться, Наумов сообщил в бухгалтерию о том, что его якобы призвали на военную службу в СБУ», — рассказал советник главы МВД Украины, добавляя, что после этого «обвиняемый устроился не по призыву и должен был уволиться с предыдущего места работы», что позволяло ему получать зарплату как призванному военнослужащему.

В ГБР уточнили, что Наумов в настоящее время находится на территории Сербии, куда будут направлены документы на его экстрадицию.

Ранее суд на Украине арестовал директора украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене и пособничестве государству-агрессору.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+