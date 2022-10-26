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В Мелитополе около подорванного телецентра обнаружили тайник с боеприпасами

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Тайник с боеприпасами нашли в Мелитополе у здания, где накануне произошел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД по Запорожской области.

Отмечается, что в схроне обнаружили гранаты, пластичные взрывчатые вещества, патроны. Все они были изъяты для дальнейшего уничтожения, уточнили в ГУВД. Следственные мероприятия продолжаются.

25 октября мощный взрыв произошел у здания медиа-холдинга «ЗаМедиа» в Мелитополе. В результате пострадали 12 человек, в том числе школьница.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с места происшествия, на которых видно, что взрывной волной были выбиты стекла в пятиэтажном доме и уничтожен автомобиль ВАЗ-2101, припаркованный у здания. Именно в него было заложено взрывное устройство, осколки машины при взрыве попали в дом. Общественник назвал произошедшее терактом.

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