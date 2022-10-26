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Экипаж авианосца США заявил о готовности вступить в бой с Россией

Sky News: командир авианосца США CVN-77 заявил о готовности к противостоянию с Россией

Экипаж большого авианосца США «Джордж Буш-старший» (CVN-77) заявил о готовности вступить в бой с российской стороной при соответствующей необходимости. Об этом сообщает Sky News.

По словам командира авианосца контр-адмирала Денниса Велеса, его основное послание для Москвы заключается в том, чтобы показать, что солдаты Соединенных Штатов «готовы к любой миссии». Он добавил, что главная задача судна — сдерживание угроз и предотвращении эскалации.

«Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники: мы готовы ко всему. Мы демонстрируем это каждый день», — заявил Велес.

Таким образом он ответил на вопрос о том, готов ли его корабль к открытому противостоянию с Российской Федерацией.

По словам Велеса, все хотят мира и стабильности в европейском регионе.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что для борьбы с авианосцами ВМС США атомные подлодки ВМФ России оснащены ракетами П-700, способными использовать искусственный интеллект.

По его словам, при запуске одной ракеты к ней присоединяются остальные. Во время полета к авианосной группировке они распределяют между собой цели.

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