Депутат Останина напомнила генералу Панкову об офицерской чести из-за опровержения разговора об отсрочках

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Нина Останина объяснила «Газете.Ru», почему сообщила СМИ о предоставлении отсрочки от мобилизации для отцов детей-инвалидов и ждущих третьего ребенка со ссылкой на замминистра обороны Николая Панкова. Как ранее заявил Панков, он не общался с Останиной по этому вопросу.

«Встреча с Николай Александровичем Панковым и с руководителем мобилизационного отдела была в пятницу, 21-го, по итогам закрытого заседания государственной думы. Там мы как раз договорились о том, что будут внесены эти две поправки, но при этом мы, авторская группа, не будем настаивать на принятии сейчас до окончания спецоперации закона о мобилизации. В понедельник мне пообещали уже эти изменения внести, при этом Николай Александрович Панков сказал, что он мне перезвонит в понедельник и взял мой мобильный телефон. Ну, он мне не перезвонил, к сожалению, ни сегодня на связь не выходит, ни вчера. И тут я вдруг узнаю, что он сегодня раздает интервью», — сказала она.

Останина отметила, что после заседания отсрочку от мобилизации с Панковым по телефону обсудил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который «недопонял», были ли внесены соответствующие поправки в директиву МО РФ.

«Мы переговорили с Андреем Валерьевичем Картаполовым, то есть вторую часть нашего законопроекта комитет отозвал до окончания СВО, вот эти поправки по многодетным, по детям-инвалидам, они заложены в закон. Но, понятно, по результатам этих переговоров законопроект отозван. Я спросила, а поправки-то внесены в директиву? Андрей Валерьевич сказал, что да, но он недопонял, как сейчас мне объяснил. Поэтому спускаюсь в зал заседаний сейчас и говорю, что мы с Андреем Валерьевичем переговорили, первую часть закона отозвали, а вот внесли ли поправки, оказывается, что он недопонял. Он созванивался с Панковым, а я сослалась на разговор председателя комитета Картаполова с Панковым. Получилось такое недоразумение», — пояснила она.

По словам Останиной, нежелание Панкова выходить с ней на связь и его опровержение о состоявшемся разговоре «говорит об офицерской чести заместителя министра».

«Я сейчас это заявлю на заседании Государственной думы с одной стороны, а с другой стороны это, наверное, характеризует Николая Александровича, который не берет трубку даже по спецсвязи от председателя комитета по делам семьи, которая этим занимается. К великому сожалению, вот два дня, а сам нашел возможность перезвонить журналистам ТАСС и заявить, что он со мной не разговаривал. Может еще скажет, что со мной не встречался, ну что ж, это, наверное, тогда говорит об офицерской чести заместителя министра», — подчеркнула депутат.

В среду утром Останина со ссылкой на Панкова в своем Telegram-канале сообщила об освобождении от мобилизации отцов двоих детей, чьи жены находятся на 22-й неделе беременности, и отцов детей с инвалидностью вне зависимости от количества детей в семье.

Позднее статс-секретарь – замминистра обороны Российской Федерации Николай Панков заявил журналистам, что не разговаривал с депутатом Государственной думы РФ Ниной Останиной «ни сегодня, ни вчера».

В настоящее время пост в Telegram-канале Останиной отредактирован. В новой версии депутат утверждает, что об отсрочках узнала из разговора с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым, который, в свою очередь, получил информацию от Панкова.