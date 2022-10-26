Стремоусов назвал слова о накоплении 60 тысяч бойцов ВСУ для наступления на Херсон ложью

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал намеренным лживым вбросом утверждения Киева о накоплении 60 тыс. бойцов для наступления на Херсон. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, за последние четыре дня обстановка на театре военных действий в регионе не изменилась, стороны наращивают силы, но заявления украинской стороны о накоплении 60 тыс. военных для наступления на Херсон являются «намеренно лживым вбросом».

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что никто не планирует сдавать Херсон вооруженным силам Украины (ВСУ).

По словам врио губернатора региона, «город будет удерживаться полностью», однако нужно обезопасить мирных жителей.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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