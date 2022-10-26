Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Госдуме призвали ввести «трудовою мобилизацию» студентов... 12:40
Минфин: министерство работает над согласованием условий оплаты... 12:39
В Норильске задержали мужчину, жестоко избившего сожительницу... 12:38
Для россиян и белорусов ужесточили правила въезда в Ирландию 12:38
Ученые сделали 3D-снимки роев пчел для создания более устойчивых... 12:37
Физики выяснили, как во вселенной появился кальций 12:37
Сигалу и Киркорову грозят санкции США за поддержку России 12:36
Мобилизованных ставропольцев научили работать с минами 12:34
Китай начал вакцинировать людей от ковид аэрозолем из стаканчика 12:32
Посольство РФ направило ноту в МИД Франции для расследования... 12:29

Доброволец из Марий Эл взял с собой в зону СВО кота

Доброволец из Республики Марий Эл по имени Леонид взял с собой в зону проведения спецоперации на Украине своего кота Димку с позывным Кися, передает Life. Сейчас питомец живет с ним в казарме и помогает поднять сослуживцам боевой дух. По словам военнослужащего, кот отправится вместе с ним на передовую.

«Да, он с нами идет. Он будет до конца с нами. Его зовут Димка, позывной Кися. Он станет талисманом нашей бригады. В любом случае мы вернемся только с победой», — рассказал собеседник агентства.

Кисю Леонид нашел на гражданке, тот жил неподалеку от его гаража. В итоге мужчина решил забрать кота себе.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента совместно с правительством РФ приняли решение о введении статуса ветерана боевых действий для лиц, добровольно участвующих в специальной военной операции на Украине. Также по его словам, добровольцы, которые были ранены, получат статус инвалида боевых действий.

26 октября Госдума также приняла во втором чтении поправки о добровольческих формированиях и добровольцах.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+