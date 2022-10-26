Власти Херсонской области заявили об отражении атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины в течение суток попытались прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод в Херсонской области, но их атака была отражена. Об этом написал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки, тем самым удержав позиции», — заявил Стремоусов.

Ранее он заявил, что украинские военные используют местных жителей для корректировок ударов по мирным гражданам в Херсоне.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские артиллеристы в ходе спецоперации на Украине на Купянском направлении отбили атаку в направлении Куземовки. В результате более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа, принадлежащих украинской армии, были уничтожены.

Конашенков также сказал, что атаки ВСУ были отражены на Николаево-Криворожском направлении, в направлении позиций у населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. За сутки там было уничтожено 130 украинских боевиков, три танка, девять бронированных машин и 11 машин ВСУ.