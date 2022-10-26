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Балицкий: ВСУ учинили разбой и насилие в Запорожье

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий утверждает, что ВСУ и иностранные наемники учинили в городе Запорожье разбой и насилие, они не заинтересованы в сохранении инфраструктуры города, потому что знают, что покинут его. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Там происходит разбой, насилие, (местные жители) подтверждают, что (украинские боевики и наемники) ведут себя крайне нагло, какие надо объекты захватывают и превращают в опорные пункты. Понятно, что им все равно, что будет на этой земле, как будут относиться люди к ним завтра, как они будут работать и где, какая будет социальная сфера, будут ли там вообще коммуникации: газ, вода, свет», — утверждает Балицкий.

Он утверждает, что ВСУ знают, что войска РФ туда приедут.

Ранее Балицкий заявил, что жители региона, знающие о готовящихся терактах и не сообщившие об этом, будут выдворены на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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