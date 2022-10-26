Украинские СМИ сообщают о взрыве в пригороде Днепра

В пригороде украинского города Днепр прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в пригороде Днепра», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в Сумской области Украины.

До этого издание «Страна.ua» писало, что днем 26 октября воздушная тревога, по предварительным данным, объявлена по всей Украине. В свою очередь представители местных властей и областных администраций со всех уголков Украины подтвердили, что тревога и оповещение о ней действительно актуальны.

Утром воздушная тревога была объявлена в трех областях на Западной Украине — Тернопольской, Волынской и Ровненской.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом на теракт на Крымском мосту и попытки диверсий на Запорожской и Курской АЭС.