Американский генерал Ходжес заявил, что у США не хватает систем ПВО для Украины

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что у Соединенных Штатов не хватает средств для обеспечения воздушной безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ходжеса, у Штатов не хватает средств для защиты воздушного пространства всей Европы, за последние восемь месяцев США узнали, что требования были значительно серьезнее, чем предполагалось изначально.

По его словам, американских систем противовоздушной обороны не хватает для перехвата российских ракет. Генерал выразил надежду на то, что государства Запада начнут искать более подходящие средства ПВО. Ходжес добавил, что в текущий момент Штаты не имеют систем, которые можно было бы передать Киеву.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Украина может надеяться на дальнейшую поддержку со стороны Германии в оборонной сфере.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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