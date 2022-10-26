Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Укрэнерго» сообщил о повреждении... 12:42
Путин выразил соболезнования президенту Ирана Раиси в связи... 12:41
В Госдуме призвали ввести «трудовою мобилизацию» студентов... 12:40
Минфин: министерство работает над согласованием условий оплаты... 12:39
В Норильске задержали мужчину, жестоко избившего сожительницу... 12:38
Для россиян и белорусов ужесточили правила въезда в Ирландию 12:38
Ученые сделали 3D-снимки роев пчел для создания более устойчивых... 12:37
Физики выяснили, как во вселенной появился кальций 12:37
Сигалу и Киркорову грозят санкции США за поддержку России 12:36
Мобилизованных ставропольцев научили работать с минами 12:34

Американский генерал Ходжес заявил, что у США не хватает систем ПВО для Украины

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что у Соединенных Штатов не хватает средств для обеспечения воздушной безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ходжеса, у Штатов не хватает средств для защиты воздушного пространства всей Европы, за последние восемь месяцев США узнали, что требования были значительно серьезнее, чем предполагалось изначально.

По его словам, американских систем противовоздушной обороны не хватает для перехвата российских ракет. Генерал выразил надежду на то, что государства Запада начнут искать более подходящие средства ПВО. Ходжес добавил, что в текущий момент Штаты не имеют систем, которые можно было бы передать Киеву.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Украина может надеяться на дальнейшую поддержку со стороны Германии в оборонной сфере. 

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+