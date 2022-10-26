Посол Келин: ряд коллег Шойгу оценили его предложение обсудить данные о «грязной бомбе»

Посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин заявил, что ряд министров обороны зарубежных стран позитивно отреагировал на предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу провести «профессиональный разговор» по поводу информации о возможной провокации украинских властей с использованием «грязной бомбы». Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, у российской стороны в распоряжении есть «очень серьезная информация, что что-то готовится». Келин утверждает, что это может быть «грязная бомба».

Он добавил, что Россия передает эту информацию и предлагает профессиональный разговор по данному вопросу.

«Некоторые министры отреагировали позитивно», — заявил Келин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве известно о планах Украины использовать «грязную бомбу».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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