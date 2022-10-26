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В США заявили, что Вашингтон пока не ведет с Москвой переговоров о возобновлении ДСНВ

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Depositphotos

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон пока не ведет переговоров с Москвой переговоров о выработке соглашения на замену Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом она сообщила на конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», передает РИА Новости.

«Я знаю, что мы сейчас не ведем каких-либо переговоров, но возможность всегда существует. Это зависит от того, будет ли Россия вести себя добросовестно», — сказала она.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона рассчитывает продолжить переговоры с США по договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3).

По его словам, контакты между странами по разным линиям сохраняются.

Дипломат считает, что если Соединенные Штаты «не пустят под откос» все, что осталось от контроля на вооружениями, то получится сохранить по меньшей мере «элементы архитектуры всей этой архитектуры».

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