Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Физики выяснили, как во вселенной появился кальций 12:37
Стивену Сигалу грозят санкции США за поддержку России 12:36
Мобилизованных ставропольцев научили работать с минами 12:34
Китай начал вакцинировать людей от ковид аэрозолем из стаканчика 12:32
Посольство РФ направило ноту в МИД Франции для расследования... 12:29
В дилерских центрах Lada заканчиваются автомобили семейства Vesta 12:29
Жительница Ульяновской области до смерти забила подругу... 12:29
Губерниев считает, что все российские сборные в полном составе... 12:28
Сенатор Климов: покинувшие РФ после начала СВО могут попасть... 12:27
Российский сериал «Батя» получил приз за лучший... 12:26

РФ внесет в Генассамблею ООН резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе

close
100%
Carlo Allegri/Reuters

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом он сообщил на заседании ГА ООН, передает ТАСС.

«Призываем все государства присоединиться к инициативе о неразмещении первыми оружия в космосе. Российская Федерация вносит на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций Генассамблеи ООН о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности», — сказал он.

Ранее Россия и Коморские острова подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.

С российской стороны подпись под документом поставил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, со стороны Коморских островов — постпред при всемирной организации Иссимаил Шанфи.

До этого сообщалось, что РФ призывает Соединенные Штаты к возврату конструктивного обсуждения договора о неразмещении первыми оружия в космосе, рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+