РФ внесет в Генассамблею ООН резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом он сообщил на заседании ГА ООН, передает ТАСС.

«Призываем все государства присоединиться к инициативе о неразмещении первыми оружия в космосе. Российская Федерация вносит на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций Генассамблеи ООН о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности», — сказал он.

Ранее Россия и Коморские острова подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.

С российской стороны подпись под документом поставил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, со стороны Коморских островов — постпред при всемирной организации Иссимаил Шанфи.

До этого сообщалось, что РФ призывает Соединенные Штаты к возврату конструктивного обсуждения договора о неразмещении первыми оружия в космосе, рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.