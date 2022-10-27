Небензя вновь назвал фейками сообщения об использовании Россией иранских БПЛА на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вновь назвал фейками заявления о применении российскими военными иранских дронов на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Совбеза ООН он отметил, что представители стран собрались обсудить резолюцию 2231, которая касается иранской ядерной проблемы.

«С учетом желания наших западных коллег раскручивать фейки про некие дроны, которые Иран якобы поставляет России, хотел бы с самого начала расставить точки над i. Мы созвали это заседание по иному вопросу», — сказал Небензя.

Ранее ряд западных стран и Украина обвинили Тегеран в передаче Москве вооружений, в том числе беспилотников. В ЕС ввели санкции против Ирана.

Вместе с тем власти Ирана и России опровергают подобные утверждения.

На прошлой неделе Небензя уже отмечал, что сообщения о поставках БПЛА Ираном – фейк и пригрозил ООН пересмотром отношений при расследовании этой темы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все эти обвинения «притянуты за уши».