Небензя призвал осудить страны, просящие от ООН расследовать сюжет с дронами на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости осудить Германию, США, Великобританию и Францию, которые добиваются от Секретариата расследования сюжета с дронами на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Призываем членов совета встать на защиту устава ООН, осудить подрывающие его действия западных делегаций, а также четко высказаться в пользу соблюдения Секретариатом статьи 100 устава и его мандата Секретариата в соответствии с установленными СБ в записке председателя S/2016/44 рамками», — сказал Небензя.

Ранее ряд западных стран и Украина обвинили Тегеран в передаче Москве вооружений, в том числе беспилотников. В ЕС ввели санкции против Ирана.

Вместе с тем власти Ирана и России опровергают подобные утверждения.

На прошлой неделе Небензя уже отмечал, что сообщения о поставках БПЛА Ираном — фейк и пригрозил ООН пересмотром отношений при расследовании этой темы.

27 октября постпред России при ООН заявлял, что РФ не услышала ничего правового в аргументах за проведение расследования по беспилотникам на Украине.