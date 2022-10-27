Блинкен заявил, что США не видят причин менять статус готовности ядерных сил из-за России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Соединенных Штатов пока не видит причин менять готовность своих стратегических сил из-за действий России. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg, его стенограмма опубликована на сайте американского Госдепартамента.

По словам Блинкена, у Вашингтона «вызывают обеспокоенность высказывания» России, которые касаются ядерного оружия.

«Мы не видели причин менять наш подход к применению ядерного оружия, но мы следим за этим очень внимательно, и мы также прямо и недвусмысленно сказали россиянам, президенту [России Владимиру] Путину о том, каковы будут последствия при применении какого-либо ядерного заряда», — сказал госсекретарь.

Накануне заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявлял, что Соединенные Штаты не располагают какими-либо данными, которые могли бы указывать на возможную подготовку России к применению ядерного оружия.

26 октября под руководством президента РФ Владимира Путина прошли испытания ядерного оружия. По словам министра обороны Сергея Шойгу, отрабатывался ответ на возможный ядерный удар по России. Военные проверяли, насколько межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», баллистическая ракета «Синева» и ракеты воздушного базирования, выпущенные с Ту-95МС соответствуют своим характеристикам. США были предупреждены об учениях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».