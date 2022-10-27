Стремоусов заявил о создании в Херсонской области штаба территориальной обороны

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе сформировали штаб территориальной обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Штаб территориальной обороны Херсонской области сформирован. Он уже фактически работает в лице органов власти и структур, отвечающих за безопасность и защиту региона», — сказал Стремоусов.

Он также отметил, что штаб возглавил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, российский лидер поручил создать в регионах штабы территориальной обороны.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.