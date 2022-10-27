CNN: погибшего американского наемника Джонса опознали по татуировкам

Американского наемника, погибшего в августе во время боев на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), удалось опознать по татуировкам, сообщает CNN.

По данным телеканала, покойного зовут Джошуа Джонс, ему было 24 года. Отмечается, что его останки нашли в Донецкой народной республике.

Украинцы заявили, что смогли опознать тело Джонса по татуировкам и другим внешним признакам.

В Госдепе пообещали вернуть тело Джонса семье в ближайшее время.

В августе о гибели Джонса сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, наемника ликвидировали добровольцы из приморского отряда «Тигр».

Вместе с тем репортер Руденко заявил, что американский наемник на Украине был убит украинскими военными во время их отступления.