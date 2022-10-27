Минобороны РФ показало видео работы разведчиков ЦВО в зоне спецоперации

Минобороны России выпустило видеоролик с кадрами боевой работы военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО). Съемка опубликована в Telegram-канале информагентства ТАСС.

На видео показано, как военнослужащие сначала едут внутри грузовика, затем идут по лесополосе и осматривают линию фронта — сначала визуально, затем с помощью оптических приборов.

Затем один из военнослужащих устанавливает на треногу тубус с противотанковой ракетой «Корнет» и наводит ее. Далее показан выстрел.

Отмечается, что съемка сделана на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

«Разведчики на наблюдательных постах собирают информацию о действиях ВСУ, после чего к уничтожению бронетехники приступают расчеты противотанковых ракетных комплексов «Корнет», — говорится в подписи к ролику.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало видео применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) 1А «Солнцепек».

На кадрах показан процесс заряжания пусковой установки, движения по пересеченной местности, наводка и стрельба. При этом часть окружающего ландшафта скрыта.

В конце видеоролика показана серия мощных взрывов в лесополосе.

Отмечается, что стрельбы выполнял расчет подразделения радиационной, химической и биологической защиты Воздушно-десантных войск по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).