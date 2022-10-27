В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, выпустив девять снарядов за 13 минут

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, выпустив по городу девять снарядов за 13 минут. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7.22 — Нетайлово — Донецк (Куйбышевский, Кировский районы), выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра», — сказано в сообщении.

В представительстве также добавили, что через 13 минут украинская армия выпустила еще пять снарядов калибром 152 мм по городу.

Ранее в ДНР заявляли, что украинские военные за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в республике.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле Донецка из тяжелой артиллерии. Уточняется, что ВСУ выпустили по городу восемь снарядов калибром 152 и 155 мм. Удары пришлись на разные районы города.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.