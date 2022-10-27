Reuters: Пентагон успешно испытал компоненты гиперзвукового оружия

США провели успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия, в ходе которых оценивалась работа оборудования связи и ориентирования в пространстве, а также состояние материалов, выдерживающих нагрев в гиперзвуковой среде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВМС США.

Испытания проходили на летном комплексе НАСА в штате Вирджиния, их проводила Национальная лаборатория Сандия, главная задача которой — создание и испытание неядерных компонентов ядерного оружия.

Всего было проведено «около дюжины» экспериментов с гиперзвуковыми блоками. Блоки выводились в верхние слои атмосферы с помощью метеорологических ракет, а затем планировали к цели, развивая скорость 6,2 тыс. км/ч.

Агентство отмечает, что использование дешевых и доступных ракет позволяет ускорить и удешевить испытания и разработку гиперзвукового оружия, которую ведут компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил контракт с американской компанией Dynetics и рядом других подрядчиков для проведения большего количества испытаний гиперзвуковых вооружений.