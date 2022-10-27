Рогов заявил о серии взрывов в городе Запорожье в ночь на 27 октября

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ночь на 27 октября в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошло шесть взрывов, приведших к детонации боеприпасов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, два из шести взрывов произошли в результате действия системы противовоздушной обороны, оставшиеся — следствие прилетов по огневым позициям Вооруженных сил Украины.

Рогов уточнил, что после прилетов были видны столбы дыма, также начались перебои с электричеством.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.