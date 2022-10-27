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Politico: США могут ускорить размещение в Европе модернизированных атомных бомб B61-12

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Соединенные Штаты планируют ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, их могут доставить на базы Североатлантического альянса уже в текущем году. Об этом сообщает издание Politico.

Согласно информации источников газеты, американские чиновники на закрытой встрече НАТО в Брюсселе предупредили, что бомбы прибудут раньше, чем планировалось.

Поясняется, что бомбы B61-12 намеревались разместить на территории Европы весной будущего года.

Как отмечалось, решение Вашингтона по замене старых вооружений, располагающихся на европейских складах для потенциального использования, ведут в связи с усилением напряженности Запада и РФ.

Два человека, которые знакомы с вопросом о предстоящей отправке в Европу, подтвердили ускоренные сроки, о которых сообщалось в дипломатической телеграмме.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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