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Стремоусов: жители Херсона смогут вернуться обратно после изменения линии фронта

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Жители правобережной части Херсонской области смогут вернуться в свои дома после того, как линия фронта будет отодвинута. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По его словам, основная часть «мероприятий по вывозу населения» уже проведена, при этом власти региона продолжают «и дальше помогать людям».

«Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов», — пояснил Стремоусов.

Он подчеркнул, что все, кто покинул дома, переезжают добровольно, принудительной эвакуации не проводилось. По данным врио губернатора региона Владимир Сальдо, с правого берега Днепра на левый в Херсонской области выехали более 70 тысяч человек.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что администрация региона перемещена на левобережную часть.

При этом обеспечение правобережной части Херсонской области необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты, продолжается. Городские службы продолжают работать в специальном режиме.

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