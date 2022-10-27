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В ЛНР заявили о гибели 113 человек с начала спецоперации в результате обстрелов ВСУ

ЛНР в СЦКК: от обстрелов ВСУ с февраля в ЛНР погибли 113 человек, в том числе 7 детей

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РИА «Новости»

С февраля 2022 года по текущий период в Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли 113 человек, в том числе семеро детей, еще 336 получили ранения. Об этом сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

Отмечается, что за указанный период по территории республики украинскими силами было произведено 1232 обстрела. В результате разрушено и повреждено 2795 домостроений в 73 населенных пунктах.

Также повреждено 294 объекта гражданской инфраструктуры, включая 73 образовательных и 13 медицинских учреждений, рассказали в представительстве ЛНР.

Ранее освобожденный из плена боец ЛНР рассказал, как ВСУ добили его раненых сослуживцев.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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