Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Российский сериал «Батя» получил приз за лучший... 12:26
Мобилизованные в Бурятии совершенствуют навыки управления танками... 12:25
«Ъ»: Ростелеком займется выпуском смартфонов и планшетов... 12:24
Певица Глюкоза рассказала, как справляется с тревогой и паникой 12:24
Украинские СМИ сообщают об объявленной на всей территории Украины... 12:23
Более половины американцев вынуждены работать больше из-за возросших... 12:21
Хинштейн заявил, что в России не запрещают «явление» ЛГБТ 12:20
Мэттью Перри извинился за пожелание смерти Киану Ривзу 12:17
Всероссийская федерация волейбола выступила с заявлением... 12:17
Минобороны России: мобилизованные в Приамурье обучаются... 12:17

МВД ЛНР: иностранный легион попытался прорвать оборону в районе Сватова

close
100%
Виктор Антонюк/РИА «Новости»

В Министерстве внутренних дел (МВД) Луганской народной республики заявили, что иностранный легион хотел прорвать оборону союзных сил в районе Сватова 26 и 27 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Также врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что плацдарм противника удалось уничтожить на восточном берегу реки Жеребец.

«Это те позиции, откуда проводились мероприятия со стороны противника на трассу Кременная — Сватово», — сказал он.

До этого в ЛНР сообщили об ожесточенных боях с ВСУ в районе Кременной и Сватова. Ожесточенные бои с помощью артиллерии велись под Лисичанском.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+