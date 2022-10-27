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В США назвали свой конвертоплан «самой большой ошибкой военных»

19FortyFive: конвертоплан V-22 Osprey стал ошибкой американских военных

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Boeing

Конвертоплан V-22 Osprey ВВС США, сочетающий преимущества вертолета и самолета, не стоил потраченных на его разработку средств и стал большой ошибкой американских военных, сообщает портал 19FortyFive.

Osprey оснащен двумя поворачивающимися двигателями Rolls-Royce T406. Когда они расположены вертикально, конвертоплан может садиться и взлетать как вертолет. После взлета Osprey может поворачивать двигатели на 90 градусов для горизонтального полета. V-22 совершил первый полет в 1989 году, но из-за выявленных проблем его эксплуатацию начали в 2007 году.

Проблемы конвертопланов связаны с жестким включением сцепления, из-за которого один из двух двигателей получает слишком большую нагрузку, когда пилот прибавляет газ. В результате аппарат разворачивает в воздухе.

Из-за этой особенности произошло как минимум четыре инцидента с Osprey, а по неофициальным данным Корпуса морской пехоты — 15. Сейчас обсуждается введение нового регламента техобслуживания, предусматривающего замену ответственных за сцепление компонентов трансмиссии через определенное число летных часов.

В 2022 году произошло две катастрофы MV-22B Osprey. Один из аппаратов упал в Норвегии в марте во время учений, в результате погибли четверо морских пехотинца. Другой разбился в штате Калифорния в июне, на его борту находились пять человек, все они погибли.

Эти аварии стали первыми инцидентами со смертельным исходом с 2017 года. В период с 1991 по 2006 год, когда самолет проходил испытания, произошло четыре аварии, в результате которых погибло 30 человек.

Ранее сообщалось, что США приостанавливали эксплуатацию всех конвертопланов CV-22 Osprey, дислоцированных в разных точках в мире, в том числе в Японии.

В октябре 2018 года пять конвертопланов были размещены на базе ВВС Йокота в префектуре Токио. До этого еще 24 машины были размещены на острове Окинава, где их используют американские морпехи.

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